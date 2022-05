Mauritanie : Un homme découvre de l’or dans un canari enfoui devant la mairie

Baba Ould Vall, éleveur de profession, a trouvé contre toutes attentes, un trésor, à savoir un canari contenant un mélange d'or de 24 carats et quelques bijoux.



Informées, les autorités locales ont engagé des discussions avec l'homme et lui ont proposé de prendre ce qu’il avait déjà mis dans sa poche du précieux métal, selon les nouvelles relayées par les réseaux sociaux.



Le trésor retrouvé par Baba porte sur des quantités d’or mis dans des canaris argileux et enfouis devant le siège de la commune de Tintane, indique-t-on.



Baba, venu prendre sa part de l’aliment bétail actuellement distribué au niveau de la commune, était loin de s’attendre à la découverte d’un tel trésor.