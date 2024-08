Mauritanie : démission du Premier ministre, Mohamed Ould Bilal

Le Premier ministre Mohamed Ould Bilal a remis, le vendredi 2 août 2024, la démission de son gouvernement au président de la République qui l'a acceptée. Cette démission intervient au lendemain de l'investiture du président Ghazouani.



Le discours d’investiture de Mohamed El Ghazouani, pour son deuxième et dernier mandat, aux termes des dispositions constitutionnelles, annonce un quinquennat dédié à la jeunesse: «lutte contre le chômage, promotion de l’emploi des jeunes, combat contre la corruption, et la mal gouvernance…. ».



Désireux d’être le président de tous les mauritaniens, au-delà de ceux qui l’ont élu, le président de la République a appelé « à un dialogue inclusif pour maintenir un climat politique apaisé ».



Au plan sous-régional, il a réitéré sont engagement ferme, à maintenir et renforcer « la paix, la sécurité et la stabilité » dont jouit la Mauritanie depuis 2011. Un immense chantier pour un quinquennat exempt de soucis de réélection.



