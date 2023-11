Mauritanie : des avancées sur le projet d’hydrogène vert de 30 GW de CWP (responsables)

CWP Global qui est l’un des pionniers dans le développement de projets d’énergies renouvelables, ambitionne d’élargir son portefeuille en Afrique en développant d’abord deux projets d’hydrogène vert en Mauritanie et au Maroc.



Le développeur d’énergies renouvelables CWP Global progresse dans son projet de développement d’hydrogène vert de 30 GW en Mauritanie, indiquant que les études techniques et environnementales du projet sont déjà à un stade avancé.



« Nous disposons de plus de 18 mois de données éoliennes, d’études environnementales avancées et d’un certain nombre de fournisseurs potentiels identifiés », a déclaré cette semaine le directeur général Ramy Lotfy lors d’une conférence sur l’énergie à Dakar.



En effet en mai 2021, le gouvernement mauritanien et CWP avaient signé un protocole d’accord pour le développement d’un projet d’hydrogène vert « Power-to-X » de 30 GW. Baptisé « AMAN », le projet qui devrait engager 40 milliards $ d’investissements, a fait également l’objet d’un accord-cadre en mai 2022.



Il faut noter qu’en plus de AMAN, d’autres projets d’hydrogène vert de grande envergure ont fait l’objet d’accords entre le gouvernement mauritanien et des groupes énergétiques mondiaux. Les ressources solaire et éolienne du pays font qu’il a le potentiel de produire un hydrogène avec un coût plus compétitif.



Agence Ecofin