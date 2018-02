Mauritanie : quatre pirogues arraisonnées depuis le meurtre de Serigne Fallou SALL

« Quatre embarcations sénégalaises ont été arraisonnées depuis l’incident en question et les 31 pêcheurs qui étaient à bord se sont rendus à la Marine mauritanienne », renseigne le maire de NDIAGO dans une déclaration consultée par Ndarinfo.com.





L’édile de cette circonscription mauritanienne située à la frontière du Sénégal soutient que les pécheurs ont été libérées et " leur matériel confisqué ".



Dans son communiqué, il a présenté « condoléances les plus attristées à la famille du défunt, aussi bien ses parents paternels à Louga que ses parents maternels à Saint-Louis ».



