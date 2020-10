Mauritanie : " une cinquantaine de décès" dans le naufrage d’un bateau de migrants sénégalais

Selon les récits des survivants secourus par les garde-côtes mauritaniens, la pirogue a quitté le Sénégal deux semaines plus tôt en direction des Canaries avec environ 80 personnes à son bord. L'embarcation est tombée en panne alors qu'elle se trouvait en haute mer et a chaviré pendant plusieurs jours.



Une vingtaine de migrants ont été pris en charge jeudi par la marine mauritanienne au large de Nouadhibou, dans le nord du pays. Aucun corps n'a été retrouvé, les recherches se poursuivaient jeudi en début de soirée.



La police a ouvert une enquête sur les circonstances du drame et les rescapés seront rapatriés dans leur pays d'origine après avoir reçu des soins en Mauritanie, a précisé à l'AFP une source sécuritaire.