Mbaye Niang, élu homme du match Pologne-Sénégal : "On peut aller le plus loin possible"

Auteur du second but sénégalais face à la Pologne, Mbaye Niang a été nommé homme du monde Pologne–Sénégal.



"On veut faire ce genre de performances, a-t-il réagi après la victoire des Lions devant les Aigles Blancs. On peut aller le plus loin possible".



Revenant sur son but, il précise qu'il "était sur le côté quand l'arbitre lui a dit de rentrer."



Il ajoute : "Il y a un ballon qui venait de derrière, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai anticipé le défenseur et le gardien pour me retrouver face au but vide. On sait que ce n'est pas facile, mais il fallait le mettre."



Leaders du groupe H avec le Japon, les Lions affrontent les Blue Samourais, dimanche prochain, pour le compte de la deuxième journée.