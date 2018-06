Mbour : L'invraisemblable histoire du faux petit-fils de Cheikh Ibra Fall et ses nombreuses épouses dupées

Pape Ibrahima Sagna, à 30 ans à peine de sa vie, s’est renié afin de se faire passer pour le petit-fils de Cheikh Ibra Fall. De son accoutrement de marabout et de ses gestes de saint, le faux Serigne Omar Fall se présentait sous des traits de bigot exemplaire sans tache. Avec le manteau de religieux qui lui va à merveille, le « marabout bon viveur » se mettait à contracter des mariages à travers ses rencontres et ses nombreux déplacements au gré du vent et de la jouissance sentie.





Ayant connu son bienfaiteur à Touba, un marabout commerçant du nom de Mouhamadou Bousso, l’escroc lui fit part de son ardent désir de convoler en secondes noces. C’est ainsi que le marabout commerçant lui propose, sans hésiter, une de ses talibés établie au quartier Grand-Mbour. Sans perdre de temps, Mouhamadou Bousso unit le faux marabout à sa disciple.





Comme cela arrive souvent pour les escrocs en manque de pot, un jour, son masque tombe grâce à un voisin qui a connu le faux marabout à Kaolack et qui avait été lynché pour avoir commis des faits similaires. La nouvelle mariée s’en ouvre à son jeune frère, lui disant avoir des doutes sur son nouveau mari, suite aux témoignages du voisin. Le jeune frère, lui aussi commence à raconter qu’un jour, son beau-frère avait une petite panne sur son téléphone portable et lui avait demandé de le réparer. A sa grande surprise, il a constaté dans le téléphone des enregistrements pornographiques entre hommes et femmes et des ébats entre homosexuels.





Le marabout commerçant, Mouhamadou Bousso, sera mis au parfum par le frère de la nouvelle mariée qui débarque sur les lieux et trouve le faux petit-fils couché sur le lit, enveloppé dans une couette. Sans hésiter, il lui demande de lui présenter sa carte d’identité pour faire une photocopie, mais le quidam lui dit que l’ancienne carte d’identité est égarée et dans sa nouvelle, il y a eu des omissions sur le nom de famille. Selon le marabout commerçant, il lui a demandé de descendre du lit et a appelé la dame pour lui présenter des excuses, car ils ont découvert que l’homme avait donné en mariage n’est personne d’autre qu’un usurpateur. Et en présence de cinq personnes, on lui a demandé de libérer la dame en prononçant le divorce.





L'Observateur