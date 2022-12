Mbour: Trois personnes tuées par balle au marché central.

Les faits se sont produits tout à l'heure au marché central de Mbour. À la suite d'une altercation dans un bureau de change, un inconnu a sorti son arme à feu et sans hésiter il a commencé à tirer plusieurs coups à bout portant.



Sur place, trois personnes ont été atteintes par balle et ont finalement succombé à leurs blessures.



Le présumé tireur quant à lui a été finalement arrêté par la police et conduit au commissariat central qui a été pris d'assaut par la population pour mettre la main sur lui.



Dakaractu