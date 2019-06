Me Assane Dioma NDIAYE : « Avec les révélations de la chaîne BBC, l’affaire Petro Tim ne peut plus Être étouffée »

L’enquête et les révélations de BBC sur le pétrole sénégalais commencent à faire réagir. Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) trouve qu’avec de telles informations, les autorités ne peuvent s’exonérer d’explications.



« Pour la stabilité future de ce Pays, l’affaire Petro Tim – Timis Corporation doit être éclaircie. Avec les révélations de la chaîne BBC, elle ne peut plus être étouffée », écrit Me Assane Dioma NDIAYE sur sa page Facebook. Et l’avocat de multiplier les interrogations qui, à ses yeux, méritent réponse.



« Au nom de quoi Timis Corporation recevrait 10 Milliards de dollars de BP alors qu’elle n’a effectué aucun acte de prospection ou d’exploration ? Combien a-t-elle reçu des autres 60% cédées à Cosmos Énergie ? Pourquoi le Sénégal n’a perçu aucun impôt sur ces transactions purement spéculatives et commerciales ? Pourquoi cherche-tèon à faire croire aux Sénégalais que de telles transactions sont assimilables à des actes de prospection ou d’exploration et doivent être exonérées de taxes et d’impôts ? Pourtant la Société Pétri Asia mère de Petro Tim a été dissoute aussitôt après que les permis ont été revendus. Elle était juste créée pour capter ces permis et disparaitre. Baba AIDARA a expliqué le système des Spécial purpose Vehicule. Pourquoi l’enquête de l’OFNAC a été sabordée ? Pourquoi ce scandale n’a jamais suscité un intérêt quelconque au niveau de nos parlementaires ? », demande Le président de la LSDH.



WALF-GROUP