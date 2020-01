Me DIOUF dérape (encore) : SONKO "est pire qu'Hitler"

Un nouveau dérapage signé Me El Hadji Diouf. L'avocat membre de la mouvance présidentielle s'est encore une fois défoulé sur le leader de Pastef, Ousmane Sonko.



Dans un entretien à Lobservateur, il a tiré à boulet rouge sur « les soi-disant nouveaux leaders, anti système, les nouveaux menteurs de la république et qui sont en train de s'activer comme insulteurs. Et le chef d'orchestre des insulteurs publics, c'est Ousmane Sonko », martèle Diouf.



Non sans dénoncer l’interview de Sonko sur Sen tv à quelques heures de l'adresse à la nation du chef de l’Etat. « Ce garçon qui n'est pas un patriote, qui se comporte comme un terroriste pense qu'il peut aller au même moment, priver le peuple d'écouter celui qu’il a élu », critique-t-il.



El Hadji Diouf charge et tire encore : « Ce garçon est un brigand politique doublé d’un menteur qui crée des mensonges à 94 milliards FCfa. C’est un manipulateur hors pair, il est pire que Hitler ».



Par conséquent, ajoute « l'avocat du peuple » qui dit se réserver le droit de défendre le peuple : « Je dois défendre le peuple contre Ousmane Sonko. Je n’ai rien contre l'homme mais ce sont ses méthodes qui me dérangent ».