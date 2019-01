Me Madické Niang : "Je suis dans le groupe des 25. Je partage le combat de l’opposition"

Cependant, l’appel au boycott de la présidentielle prôné par le leader du Pastef reste selon lui un choix inapproprié pour évincer le locataire actuel du palais au soir du 24 février prochain. C’est du moins l’avis de l’ancien président du groupe parlementaire Liberté et démocratie.



« Je pense qu’il n’y a qu’une seule voix qui parle de boycotter les élections », en faisant allusion à Ousmane Sonko, cité ces temps-ci dans des scandales fonciers, et qui peine aussi à donner des explications claires sur sa présumée connivence avec la compagnie pétrolière Tullow Oil.



« Boycotter l’élection présidentielle est une question que Madické Niang ne peut pas régler individuellement », a déclaré hier l'ancien garde des sceaux, ministre de la Justice au siège de Taxawu Senegaal à la suite des affrontements entre Khalifistes et forces de l’ordre. Le candidat à la présidentielle 2019, Me Madické Niang, a affirmé avoir rejoint le collectif des 25 candidats; lors de sa visite dans les locaux de « Taxawu Dakar ». Il a par ailleurs, manifesté son désarroi et son soutien aux Khalifistes qui ont été victimes d’attaques au niveau de leur siège.



L’ancien président du groupe parlementaire du PDS estime que le peuple sénégalais doit venir porter le combat contre le président Macky Sall pour l’éliminer au premier tour au soir du 24 février prochain.