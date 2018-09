Me Madické Niang investi candidat par la coalition "Kaddu Askan Wi"

Me Madické Niand va-t-il tourné le dos au PDS ? Le président du groupe parlementaire « liberté et démocratie » à été investi par la coalition « Kaddu Askan Wi » pour la prochaine présidentielle. les membres de cette coalition en conférence de presse ce jeudi ont laissé entendre que Me Madické Niang a donné son accord.



« Bientôt le candidat -Me Madické Niang, Ndlr- va faire une déclaration. Nous avons choisi un homme de vertu et qui connait bien l’administration. On va l’imposer pour qu’il soit l’alternative de l’alternance », souligne Djibril Diop, coordonnateur de la coalition, sur les ondes de la Rfm.



Djibril Diop et ses camarades déplorent ce qu’ils appellent « l’achat de conscience » du régime en place et déplore le silence de l’opposition.



SENEGO