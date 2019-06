Me Moussa SARR : « La sortie du ministre de la Justice est malheureuse»

Me Moussa Sarr a réagi à la sortie du ministre de la Justice, Me Malick Sall, à propos des révélations de la BBC. Le Garde des Sceaux, en marge de la prière de la korité, a pris la défense d’Aliou Sall, principal mis en cause dans l’enquête du média britannique.



«C’est une réaction de regret. Je déplore la sortie malheureuse du Garde des Sceaux, qui confond une affaire privée et une affaire d’intérêt national», condamne Me Sarr.



Prenant le contrepied du ministre de la Justice, la robe noire déclare : «Si l’on prétend que des ressources d’un pays aussi pauvre que le Sénégal ont été spoliées, il appartient exclusivement au procureur de s’autosaisir pour tirer cette affaire au clair.»



«Cela devient une exigence pour le procureur de déclencher une enquête pour des questions de transparence et de bonne gouvernance», ajoute-t-il.



L’avocat conclut : «Si Aliou Sall pense être diffamé, il lui appartient d’initier une procédure de diffamation pour laver son honneur.»



SENEWEB