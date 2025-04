Média : Le Soleil renforce sa présence à Saint-Louis avec un bureau modernisé

Le directeur général du quotidien national Le Soleil, Lamine Niang, a procédé ce vendredi à l’inauguration officielle des nouveaux locaux du bureau régional de Saint-Louis, fraîchement rénovés. Ce réaménagement marque une volonté claire d’offrir aux journalistes un cadre de travail plus digne, propice à la production d’une information de qualité.



Dans une ambiance conviviale et empreinte de reconnaissance, M. Niang a salué la presse locale pour sa solidarité et son engagement, tout en appelant les agents à faire preuve de professionnalisme pour relever les défis de l’heure.



Ce moment fort coïncide avec la sortie d’une édition spéciale dédiée à la ville tricentenaire, "Charmes éternels", coordonnée par l’ancien directeur régional Samba Oumar Fall. NdarInfo en profite pour saluer le travail de la correspondante locale Jeanne Gomis, reconnue pour son dévouement et son volontarisme exemplaire.