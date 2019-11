Mendicité des enfants au Sénégal : Alioune Tine s'interroge sur l’impuissance de l'État

Le documentaire de CNN intitulé « Des milliers de garçons forcés de mendier par des écoles coraniques au Sénégal » a suscité moult interrogations chez le défenseur des droits de l’homme, Alioune Tine. Car, selon lui, « tout a été fait pour mettre la pression sur le Sénégal pour sortir les enfants de la rue ». Surtout, avec les rapports de Human Right Watch, les menaces des Etats-Unis qui avaient suscité une grande réunion dans un hôtel de la place.





« Qu’est-ce qui explique l’impuissance de l'État et de la société sénégalaise? », s’est-il demandé. Toutefois, le droit-de-l’hommiste affirmera : « il ne faut jamais cesser de se battre pour sortir les enfants de la rue, ne jamais cesser de dénoncer. L'État a renoncé à ses obligations régaliennes. Il faut dénoncer la démission de certaines familles également, interpeller les citoyens pour reconnaître qu'on doit marcher aussi pour cette cause ».