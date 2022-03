“Mes parents ne sont pas venus en France”: Eric Zemmour recadré par un enfant de dix ans

Après trois ans d'absence, le programme “Au tableau” a retrouvé la grille de C8, ce dimanche 27 mars. Pour ce grand retour, l'émission, qui permet à des enfants de poser des questions à des célébrités ou personnalités politiques, accueillait Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Eric Zemmour, tous candidats à l’élection présidentielle française.





Le candidat de “Reconquête!” a éprouvé quelques difficultés dans l’épreuve des langues étrangères avant de sécher lorsque l’assemblée lui a demandé d’expliquer “le sixième continent” (NDLR: référence à l’accumulation de déchets dans le monde, notamment plastiques). “Je ne sais pas ce que c’est”, a avoué Eric Zemmour estimant qu’ “il n’y a pas que ce sujet-là, la France n’est responsable que de 1% du réchauffement climatique”.





“Vous avez été traumatisé enfant?”



La question de l'immigration s’est évidemment invitée dans le débat. “Vous avez été traumatisé enfant?”, interroge un élève de 10 ans, alors qu’Eric Zemmour développait sa théorie du grand remplacement basée sur l’idée que de étrangers “vont nous remplacer et nous imposer leur mode de vie”, selon lui.



L’enfant a ensuite évoqué “ la société multiculturelle qui fait la richesse de la France”. Une vision opposée à celle du candidat. “ Tu sais sous Louis XIV il n’y avait pas de société multiculturelle et pourtant la France dominait l’Europe (…) Donc ce n’est pas vrai, ce n’est pas ça qui fait la richesse de la France. Au contraire, c’est ce qui fait la richesse des immigrés, rétorque Eric Zemmour avant d’interpeller son interlocuteur. “Regarde, pourquoi tes parents sont venus en France ? Parce que justement c’est le plus beau pays du monde et c’est le pays le plus généreux du monde."



“Mais moi, mes parents ils ne sont pas venus en France hein. Moi, ce sont mes arrières-arrières-grands-parents, moi je suis totalement Français”, lance l'élève, en guise de réponse. “Moi aussi, comme toi, tu as raison mais c’est pareil!, conclut Eric Zemmour avant de passer la parole à un autre élève.



“Manque d’empathie”

Aux commandes du programme, Mélissa Theuria a débriefé les performances des invités dans les colonnes du Figaro Télé. “Son absence d’empathie pour les enfants en général les a saisis”, a commenté la journaliste au sujet d’Eric Zemmour. Un propos nuancé par Caroline Delage, la productrice de l’émission. “Il est resté dans son discours, mais les enfants l’ont trouvé plus doux que ce qu’ils voyaient à la télé” (...) Il n’a pas essayé d’édulcorer son propos. On était curieux nous aussi de voir comment il allait assumer ses idées.”