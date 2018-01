Meurtre d’un pêcheur sénégalais : l’armée mauritanienne s’explique et se décharge sur un « entêtement »…

L’armée mauritanienne a indiqué qu’une patrouille de ses gardes-côtes a intercepté, le 27 janvier courant près de N’diago, une pirogue sénégalaise en situation de « pêche non autorisée » et qui a refusé d’obtempérer aux ordres répétés de l’équipage de s’arrêter.« Ladite pirogue a plutôt tenté d’entrer en collision avec la vedette de la patrouille pour endommager sa charpente », a ajouté l’armée dans un communiqué rendu public mardi soir à Nouakchott.« Devant cette situation dangereuse, et pour contraindre la pirogue à s’arrêter, la patrouille a tiré des coups de feu sur le moteur de l’embarcation pour le couper », a précisé le communiqué. Il a souligné qu’à l’arrêt, il s’est avéré l’existence d’un blessé parmi les 9 membres de l’équipage et qui a succombé quelque temps après.« N’eût été l’entêtement de la pirogue et ses provocations, cet incident malheureux se serait pas produit », a regretté l’armée mauritanienne, rappelant qu’en 2017, ses unités maritimes ont effectué plus de 62 opérations d’interception pour arrêter 108 pirogues et 930 pêcheurs sans que jamais un seul cas de décès soit enregistré.« De toutes les façons », conclue le communiqué, il demeure que pour tirer profit de la richesse maritime, il faut se soumettre à des lois et règlements dont les unités maritimes et les gardes-côtes sont chargés de veiller à appliquer en utilisant pour cela tous les moyens disponibles ».Source APA (Titre de la Rédaction)