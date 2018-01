Meurtre d’un pêcheur : une délégation gouvernementale à Saint-Louis ( direct )

Le ministre de l’Intérieur s’est rendu lundi après-midi à Saint-Louis pour notamment s’entretenir avec les pêcheurs de Guet-Ndar qui ont perdu l’un des leurs, tué par balle par des gardes-côtes mauritaniens.





Aly Ngouille Ndiaye est arrivé dans la ’’vieille ville’’ peu après 17 heures, en compagnie du maire de la ville, Mansour Faye, par ailleurs ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.





Il doit y prendre langue avec les pêcheurs de Guet Ndar qui ont pris d’assaut la gouvernance pour réclamer justice, suite à la mort d’un des leurs tué par des gardes-côtes de la Mauritanie qui ont également procédé à l’arrestation de huit autres pêcheurs sénégalais.



La délégation gouvernementale, accueillie par le gouverneur Alioune Aïdara Niang, le préfet et des responsables de la sécurité publique régionale, est en concertation et doit ensuite s’adresser aux pêcheurs massés devant la cour de la gouvernance.



