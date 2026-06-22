Migration circulaire : une deuxième cohorte de 50 travailleurs agricoles départ pour l'Espagne

Un nouveau groupe de 50 travailleurs agricoles sénégalais a quitté Dakar pour l'Espagne dans le cadre du programme de migration circulaire 2026, a annoncé la Délégation générale aux Sénégalais de l'extérieur (DGSE).





Cette deuxième cohorte, composée de 29 femmes et 21 hommes, a pris son envol dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin depuis l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), en présence du directeur des Sénégalais de l'extérieur, El Hadji Abdoul Karim Cissé, et de son équipe chargée du suivi du programme.





Selon la note, la sélection des bénéficiaires s'est déroulée selon des procédures «rigoureuses et transparentes», conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays. El Hadji Abdoul Karim Cissé a par ailleurs insisté sur l'importance du respect des engagements contractuels, rappelant que la pérennisation et l'extension du programme dépendent notamment du retour des travailleurs à l'issue de leurs contrats saisonniers.





Le directeur des Sénégalais de l'extérieur a également mis en avant le dispositif d'accompagnement prévu pour les bénéficiaires, évoquant la création d'une association des migrants circulaires destinée à faciliter l'accès à diverses opportunités dans les domaines de l'entrepreneuriat et de l'habitat.





D'autres cohortes de travailleurs devraient rejoindre l'Espagne dans les prochaines semaines, contribuant ainsi au renforcement de la coopération sénégalo-espagnole en matière de gestion concertée et durable des flux migratoires.





MS/NDARINFO.COM

