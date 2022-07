Mimi Touré: "Les propos ethnicistes de Ousmane Sonko sont..."

Ci-dessous la réaction intégrale d'Aminata Touré:



« Le Sénégal est un pays de diversité ethnique positive, la plupart de nos compatriotes ont des parents d’ethnie différente et cela n’a jamais posé de problème à qui que ce soit. La Casamance est un lieu de brassage où se côtoient diolas, peuls, wolofs mandingues, mankagnes, Baïnouks, etc », a dit Mme Touré.



Selon elle, les propos de Ousmane Sonko sont totalement irresponsables! « Je suis sûre que l’écrasante majorité des casamançais qui vivent en harmonie avec les autres groupes ethniques condamnent fermement ses propos. Le Président Macky Sall a fait des investissements sans précédent en Casamance car il a fait de l’équité territoriale un axe central de sa gouvernance depuis 2012 ».



Aminata Touré a rappelé que « le programme spécial de développement de la Casamance en est une illustration ». En sus des investissements infrastructurels importants comme le pont de la Gambie, les routes de désenclavement comme la boucle du Boudié, les bateaux Diambogne et Aguène, parmi d’autres projets de développement.



« Les propos de Ousmane Sonko sont tout simplement consternants et montre qu’il est prêt à tout pour le pouvoir y compris diviser le pays, tentatives infructueuses de mobiliser la rue et son concert raté de casseroles, il essaye de rebondir mais là encore il a raté son salto. L’unité nationale doit faire l’objet d’une union sacrée et les propos ethnicistes de Sonko sont à condamner fermement par tous ceux qui tiennent à « notre vivre ensemble ».



IGFM