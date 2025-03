Mimi Touré sur le blocage de Mansour Faye à l'Aibd : " Pas de Air Yolekou pour carnassier de nos finances publiques"

L’article 33 du Code de procédure pénale postule clairement que si une enquête est ouverte, "le Procureur procède ou fait procéder à tous les actes utiles à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale".



Si les auteurs de carnages financiers de nos deniers publics se font la malle (Yolékou) le Procureur poursuivrait qui alors?



Dans le cadre de ses enquêtes, le Procureur est tout à fait en droit d’exiger le maintien sur le sol du Sénégal de toute personne d’intérêt.



Pour rappel, le Rapport explosif de la Cour des Comptes du 22 août 2022 sur la Gestion des Fonds Covid 19 à été transmis au Procureur par… Macky Sall himself et les auteurs des détournements pendant que nos concitoyens tombaient malades et certains mourraient doivent répondre de leurs faits!



Aminata Touré