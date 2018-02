Mimran encaisse 207 milliards dans la cession des Grands moulins

Jean-Claude Mimran a cédé les Grands moulins de Dakar et d’Abidjan. L’acquéreur est Seabord Overseas Limited, filiale de Seabord Corporation, cotée en bourse.



Selon Libération, l’opération a rapporté 317 millions d’euros (207 milliards de francs Cfa) au patron du groupe Mimran. Le journal signale que cette affaire est «l’une des plus importantes transactions de fusion-acquisition de l’année 2017 sur le continent africain».



Les Grands Moulins de Dakar et d’Abidjan font partie des plus grandes entreprises agro-alimentaires de la sous-région. La filiale de Côte d’Ivoire fait un chiffre d’affaires de 75 millions d’euros (près de 50 milliards de francs Cfa) et emploie 250 personnes.



