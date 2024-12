Miss Littérature Sénégal : Une célébration de la beauté, de l’intelligence et de la littérature

Salamata Ousmane Diallo, journaliste et responsable du concours Miss Littérature Sénégal, a exprimé sa fierté et son engagement envers ce projet. Selon elle, cette initiative, lancée en 2016, au Bénin, par Carmen Toudonou, vise à promouvoir la lecture et l’écriture auprès des jeunes filles âgées de 18 à 24 ans.



"L’objectif est vraiment de créer la relève littéraire féminine, car les femmes sont encore peu présentes sur la scène littéraire sénégalaise. Nous accompagnons ces jeunes filles passionnées de littérature dans leur parcours, en organisant des cafés littéraires, des clubs de lecture et divers événements dans les écoles, bibliothèques et autres espaces dédiés au livre", a-t-elle expliqué.



Le concours Miss Littérature, qui regroupe 12 pays d’Afrique, met en lumière l’intelligence et la créativité de la jeune fille africaine. Cette édition 2024-2025, dont le lancement officiel s’est déroulé en janvier dernier à Cotonou, rassemble des candidates issues du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo.



Sokhna Aminata Fall incarne désormais l’espoir et l’ambition de tout un pays, celui de ramener au Sénégal la couronne africaine de Miss Littérature. Un défi qui, au-delà du simple titre, célèbre la puissance de la littérature comme outil d’émancipation et d’expression pour les jeunes filles africaines.



Cette compétition, qui célèbre la beauté et l’intelligence des jeunes filles passionnées de littérature, s’est conclue en apothéose. La soirée a été animée par une magnifique prestation musicale sérère, accompagnée de pas de danse traditionnelle, qui ont sublimé cet instant unique.