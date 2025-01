Mission parlementaire à Saint-Louis : des députés consignent les difficultés de la Pêche

Une délégation de députés, accompagnée de membres du Forum civil, a effectué hier jeudi une mission parlementaire à Saint-Louis. Une tournée ponctuée par des échanges avec des pêcheurs locaux en vue de mieux comprendre les enjeux cruciaux du secteur, poumon de l'économie de la ville.



Babacar Ndiaye, président de la commission Énergie et Ressources minérales de l'Assemblée nationale, a exprimé sa satisfaction suite aux discussions.



"Les échanges que nous avons eus mettent en lumière l'expertise des acteurs de la pêche. Ce sont des professionnels qui maîtrisent parfaitement leur domaine", a-t-il déclaré.



Il a plaidé pour un soutien renforcé à l’égard des acteurs, en soulevant la problématique de la brèche. Il a promis d’effectuer une visite sur le chenal, orchestre de plusieurs pertes humaines.



"Nous allons revenir pour évaluer la situation et voir ce qu'il est possible de faire ", a laissé entendre M. NDIAYE qui souligne la nécessité d'ériger un port de pêche à Saint-Louis « afin d'améliorer la sécurité maritime et de réduire les accidents ».



Enfin, il a évoqué l’emprise de l’exploitation gazière sur la zone poissonneuse de Diattara, appelant les autorités à prendre cette question au sérieux.



