SocieteAccueil » News » Actualités

SOCIETE

Previous

Next

Aps

Mobilisation

Gréve

Agence de Presse

Retards Salaires

Synpics

Soutien

Media

Mobilisation de la presse : « Le statut de l’Aps est obsolète »

Source: : Seneweb.com | Le 18 septembre, 2018 à 13:09:53 | Lu 229 fois | 1 Commentaires

PARTAGER

5 Partages sur Twitter

4 Partages sur Google +

PARTAGES | J'AIMES

Email

Print



content_image

APS

La presse sénégalaise a répondu ce mardi en masse à l’appel du Synpics pour soutenir les agents de l’Agence de presse sénégalaise (Aps). Venu soutenir ses confrères, le journaliste de la Rts, Lucky Patrick Mendy, a invité le gouvernement à trouver une solution afin de préserver l’Aps. « Je suis venu marquer ma solidarité envers mes confrères de l’Aps, indique-t-il, au micro de Sud fm.



Je profite de l’occasion pour dire que la situation est très difficile ». Et de demander à « l’Etat (de) prendre les mesures idoines pour donner plus de moyens afin de restructurer l’Aps parce qu'aujourd’hui, le statut de l’Aps est obsolète ». D’autant qu’il « reste convaincu que si le gouvernement met les moyens, l’Aps va prévaloir beaucoup plus de satisfaction. »



Les travailleurs de l’Aps sont en grève depuis le 06 septembre dernier pour exiger de meilleures conditions de travail.