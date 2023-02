Mobilisation de ressources fiscales : Une approche adaptée aux collectivités à faibles revenus (vidéo)

Lancés en septembre 2020, le projet d'appui aux Plans d'investissement de 18 communes du département de Podor (Papic) et le Projet d'appui à la gouvernance locale dans le département de Podor (Pagor) capitalisent leurs expériences en matière de redynamisation des cadres de concertation, de développement des ressources fiscales et une meilleure réorganisation de l’état civil. Ces programmes ont été financés à hauteur de 871 millions de FCfa par la coopération espagnole au profit des 18 communes de ce département de Podor. La faiblesse de ressources à mobiliser a été l’une des contraintes majeures à laquelle les stratégies de mobilisation fiscale se sont heurtées. Ce, au vu du niveau de pauvreté. « Nous devrions travailler sur la mise en place de commission fiscalités locales. Toutefois, les perceptions sur les fonciers bâtis et non-bâti, ne semblaient pas êtres pertinents parce que le niveau de revenu est faible », a renseigné Ousmane SOW, le directeur général l’Agence Régionale de Développement de Saint-Louis (ARD), chargée du pilotage de ces programmes. Une nouvelle approche a été élaborée permettant de couvrir d’autres aspects de la fiscalité plus accessibles aux communes. Il s’agit notamment de la contribution des ménages, les impôts sur les ordures ménages et sur les activités économiques. « Les communes ont des marges de progression et sur ces aspects. « Nous devrions travailler sur la mise en place de commission fiscalités locales.