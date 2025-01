Modernisation des daaras : 145 dossiers reçus à Saint-Louis

Quelque 145 daaras (écoles coraniques) ont déposé des dossiers pour bénéficier du Projet d’amélioration des performances du système éducatif (PAPSE) dans la région de Saint-louis , a déclaré, mercredi, Bamba Gueye, chargé du suivi évaluation du projet destiné à moderniser l’enseignement dans ce secteur.



M. Guèye a souligné que sur ce nombre, seuls les 122 ont respecté les critères. Un tirage devra déterminer les bénéficiaires.



Bamba Gueye s’exprimait en marge d’un atelier relatif à la sélection dans les Inspections d’académies (IA) des daaras par tirage aléatoire. La rencontre s’est ouverte, ce mercredi, à Saint-Louis (nord), dans le cadre du PAPSE.



Il a notamment assuré que ces daaras seront accompagnés à travers une aide alimentaire, une prise en charge sanitaire mais également la mise à disposition d’un enseignant qui va leur accompagner notamment en français et en mathématiques.







»Cette rencontre est assez importante et elle clôture un processus assez long qui a débuté en 2023 avec le dépôt des candidatures des daaras au niveau de l’ensemble des IEF du Sénégal. Et donc, on a eu quand même à faire des visites de sites au niveau de ces daaras avec le recrutement d’un cabinet »défis et stratégies » qui nous a accompagné dans ce processus », a-t-il ajouté.



Il a rappelé que »c’est un projet qui est là pour accompagner les daaras dans le cadre de leur modernisation ».



»Maintenant nous sommes dans la phase de sélection. Donc sur la base du rapport du cabinet, on doit sélectionner les daaras au niveau national et présentement au niveau de l’académie de Saint-Louis », a t-il poursuivi.



M. Guèye est, entre autres, revenu sur les critères majeurs de sélection notamment l’existence physique du daara, la disposition d’un local pour le daara mais également des apprenants [talibés] au nombre d’au moins 40 personnes.



Le Secrétaire général IEF de Saint-Louis, Papa Amadou Guèye a, de son côté, salué la tenue de cette rencontre mais également l’ouverture de l’offre éducative avec l’intégration des daaras.



APS