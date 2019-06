Mohamed Salah et Sadio Mané remportent la ligue des champions en jeûnant !

L’équipe de Jürgen Klopp soulève enfin le trophée tant attendu, qu’ils n’ont pas su remporter l’an passé en finale contre le Real Madrid. Deux finales consécutives, c’était déjà une victoire en soi, mais l’entraineur allemand et son duo d’attaquants musulmans étaient mieux préparés cette saison.



Mohamed Salah a inscrit le premier but de la rencontre, après une minute et 48 secondes de jeu soit le but le plus rapide lors d’une finale de Ligue des champions depuis Paolo Maldini avec l’AC Milan contre Liverpool en 2005 (50 secondes). Divock Origi s’est chargé de sceller le sort de la rencontre en fin de match (victoire 2-0 contre Tottenham).



Lui et Sadio Mané ont jeûné toute la première mi-temps, comme ils ont l’habitude de faire, en ne délaissant jamais la religion au profit de leurs obligations professionnelles. L’an dernier déjà ils avaient jeûné en finale contre le Real Madrid.



ALNAS.FR