Mohammed Boun Dionne flatte Me Ousmane Ngom: « Vous n’êtes pas des libéraux sauvages comme les autres »

« Me Ousmane Ngom, vous avez donné les raisons de votre choix pour le candidat Macky Sall. Mais il y a autre chose que vous n’avez pas dit. Vous avez une forte affection pour le Président Macky Sall. C’est pourquoi êtes le premier libéral à avoir déclaré officiellement votre soutien à votre frère Macky Sall. Et vous avez ouvert la voie aux autres camarades libéraux qui se sont regroupés autour du Président Macky Sall », a-t-il dit dans les colonnes qu quotidien L'Observateur.



Et d’ajouter : « Je remercie, au nom du Président Macky Sall, tous les frères libéraux qui nous ont rejoints et nous avons investi ensemble notre candidat dernièrement à Diamniadio. Vous n'êtes donc pas des libéraux sauvages. Parce qu’il y a des libéraux sauvages, mais vous n’en faites pas partie.



Vous êtes des libéraux sociaux qui pratiquent du libéralisme social. Vous êtes pour une économie de marché, mais vous êtes contre la société de marché, de la jungle économique et de la jungle politique. Le libéralisme social est la voie initiée pour un pays en développement. Et le Sénégal est en marche résolue vers l’émergence.»



LERA