Mondial 2018: Très bonne nouvelle pour Khadim NDIAYE

“S’il faut le préserver, nous le ferons pour le bien de l’équipe du Sénégal qui est aussi le représentant du continent mais aussi de notre zone”, a-t-il déclaré dans un entretien avec l’envoyé spécial de l’APS, en marge de l’assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF), tenue le 2 février dernier à Casablanca (Maroc)/L’ancien gardien de la Linguère de Saint-Louis et du Jaraaf, qui évolue depuis quelques saisons en Guinée, est devenu titulaire dans l’équipe nationale du Sénégal à la faveur des derniers matchs éliminatoires de la Coupe du monde 2018.Contre le Cap-Vert (2-0), à Praia, et l’Afrique du Sud (2-0), à Polokwane, le gardien international a été titularisé dans les buts du Sénégal, alors qu’il peinait jusque-là à convaincre certains observateurs.Antonio Souaré ne tarit pas d’éloges à l’endroit du portier sénégalais du Horoya AC, qui fait selon lui “partie des meilleurs”. “Ce n’est pas l’objet d’un débat”, a tranché le dirigeant, par ailleurs président de la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT).“Khadim (Ndiaye) a démontré qu’il peut évoluer au très haut niveau et je lui ai promis de venir le soutenir avec les Lions en Russie lors de la Coupe du monde”, a-t-il dit.Le portier international était titularisé dans les buts du Horoya AC qui est allé battre (3-1) l’ASFAN du Niger à Niamey, samedi, en match aller comptant pour les préliminaires de la Ligue africaine des champion.METRODAKAR