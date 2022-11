Mondial 2022 : Le Sénégal « a toujours dominé » l’Equateur

Les partenaires de Boulaye Dia qui ont rendez-vous avec l’histoire. Face aux Équatoriens pour le compte de la troisième journée du groupe A qui peut s’avérer décisif, les Lions du Sénégal devront sortir le grand jeu pour arracher une victoire, synonyme d’une qualification pour le second tour du mondial. C’est la première fois que les deux sélections se rencontrent en compétition officielle et l’enjeu est de taille. Au rayon de leurs confrontations, il s’agira de leur troisième match entre les deux formations. En effet, l’Equateur et Sénégal se sont affrontés à deux reprises en match amical.



Et le Sénégal n’a jamais perdu devant La Tri. Mieux, il en sort avec un 2/2, trois buts marqués et un seul encaissé. Leur premier affrontement remonte en mai 2002, à l’époque le Sénégal préparait sa participation à la Coupe du Monde. Cette rencontre qui s’était jouée à Tottori en Japon s’était soldée sur la plus petite des marques (0-1).



Trois ans plus tard, en 2005, les deux équipes se retrouvent en Égypte au Caire. Toujours en amical, les partenaires d’El Hadji Ousseynou Diouf sortent victorieux de cette rencontre (2-1). Une petite ascendance psychologique donc pour les Lions qui devront impérativement remporter le match pour pouvoir continuer leur aventure dans cette Coupe du Monde.





wiwsport.com