Monseigneur André Guèye prendra ses fonctions d’archevêque de Dakar le 3 mai 2025

Monseigneur André Guèye prendra officiellement ses fonctions d'archevêque de Dakar le 3 mai 2025, lors d'une cérémonie solennelle à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar. La nouvelle a été confirmée par Monseigneur Benjamin Ndiaye, son prédécesseur, lors d'un entretien diffusé dimanche sur la RTS et repris par l'APS.



Nommé le 22 février 2025 par le pape François, Monseigneur André Guèye succède à Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a présenté sa démission pour des raisons de santé après avoir atteint, l'année dernière, la limite d'âge de 75 ans fixée pour exercer la charge d'évêque. Malgré cette démission, il avait été maintenu à son poste jusqu’à la désignation de son successeur.



Actuel évêque de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis, Monseigneur André Guèye est une figure respectée de l’Église catholique sénégalaise. Né le 6 janvier 1967 à Pallo-Younga, dans la région de Thiès, il est âgé de 57 ans. Après des études philosophiques et théologiques au Sénégal et en Italie, il s’est imposé comme l’un des acteurs clés du développement pastoral et spirituel du pays.



"Je pense qu’il a un bon background qui plaide vraiment en faveur du choix porté sur lui pour accomplir cette tâche", a déclaré Monseigneur Benjamin Ndiaye au sujet de son successeur.



Après la prise de fonction, les différents corps constitués du diocèse de Dakar viendront faire allégeance au nouvel archevêque, marquant ainsi le début officiel de sa mission à la tête de l’archevêché métropolitain de Dakar.



NDARINFO.COM