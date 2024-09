Montée des eaux à Bakel et à Matam : les populations invitées à rester vigilantes | Communiqué de l'OMVS

Une pluviométrie importante est enregistrée dans la vallée du fleuve Sénégal depuis le début du mois de septembre. Ces pluies, couplées aux apports des affluents non contrôlés, ont engendré une seconde montée des eaux à Bakel et à Matam où les cotes d’alerte ont été atteintes le jeudi 12 septembre 2024 à 18 heures 30 mn.



À Podor la cote d’alerte pourrait être atteinte les prochaines heures. Comme cela est normal en période d’hivernage, la montée du plan d’eau pourrait encore se poursuivre pendant quelques jours dans la vallée et dans le delta, mais elle reste toutefois atténuée par l’effet du barrage de Manantali qui continue à stocker de l’eau et celui du barrage de Diama dont les vannes sont ouvertes pour laisser passer l’eau vers la mer.



Nous rappelons que les informations diffusées par l’OMVS via ces communiqués sont des mesures préventives pour permettre aux populations riveraines de rester vigilantes et de renforcer le dispositif de lutte contre les inondations éventuelles si des débordements du fleuve venaient à survenir par endroits.



L’OMVS en collaboration avec les services techniques des Etats suit au jour le jour l’évolution du niveau de l’eau dans la Vallée et le Delta.