Moody's dégrade la note du Sénégal après les révélations de la Cour des comptes

D'après les informations rapportées par l'agence Bloomberg, l'agence de notation Moody's Investors Service vient d'abaisser significativement la note de crédit du Sénégal, une décision motivée par les révélations de la Cour des comptes sur l'état réel des finances publiques sous la présidence de Macky Sall.



Selon le communiqué de Moody's cité par Bloomberg, la note de crédit à long terme en devises étrangères du pays a été abaissée de deux crans pour atteindre B3, soit six niveaux en dessous de la catégorie "investissement". Plus inquiétant encore, la perspective a été fixée à "négative" après avoir été placée sous surveillance en vue d'une possible dégradation.



Cette décision intervient dans un contexte politique particulier, alors que le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, arrivé au pouvoir en avril dernier, a commandé un audit approfondi des finances nationales. Les résultats de cette investigation ont mis en lumière une augmentation constante de l'endettement durant les cinq années du dernier mandat de Macky Sall.



Les chiffres révélés sont alarmants : "Le ratio dette/PIB a bondi à 99,7% en 2023, contre 65,6% en 2019", rapporte Bloomberg citant les conclusions de la Cour des comptes publiées le 12 février. Plus préoccupant encore, le déficit budgétaire a été réévalué à "12,3% du PIB en 2023, contre 4,9% initialement annoncé par l'administration précédente".



Dans son évaluation, citée par Bloomberg, Moody's pointe explicitement les graves défaillances de gouvernance : "La dégradation est motivée par des indicateurs budgétaires substantiellement plus faibles révélés par la Cour des comptes du Sénégal. L'ampleur et la nature des écarts limitent significativement la marge de manœuvre budgétaire du Sénégal et contribuent à des besoins de financement élevés, tout en indiquant des déficiences matérielles passées en matière de gouvernance."



Cette dégradation de la note souveraine pourrait avoir des répercussions importantes sur la capacité du Sénégal à lever des fonds sur les marchés internationaux et à attirer les investissements étrangers, alors même que le pays fait face à des défis économiques majeurs.