Mort d'un des gardes du corps de Barthelemy Dias à Saint-Louis : Me Elhadj Diouf parle " d'une torture en prison"

La mort en détention du garde du corps du maire de Dakar Barthélémy Dias, à l’hôpital régional de Saint-Louis, continue de faire du bruit. C’est aujourd’hui que l’autopsie du défunt Bassirou Diop est prévue, selon l’avocat Me Elhadj Diouf qui plaide pour les personnes détenues depuis les incidents électoraux à Saint-Louis durant la campagne précédente.



« Ce n’est pas une surprise car, ses clients lui ont expliqué les tortures qu’ils ont subies sur la route de Allou Kaagn. Ils ont été piétinés sur la route par les éléments de la BIP qui étaient venus les cueillir. C’est tout à fait inhumain. Ce sont des innocents qui n’ont eu qu’un seul tort, celui d’être dans le cortège de la coalition Samm Sa Kaddù pour soutenir leur tête de liste Barthélémy Dias », a déclaré l'avocat sur la RFM.



En effet, selon Me Elhadj Diouf, ces violences et brimades allaient déboucher sur des cas comme celui de l’élément de sécurité de Barthélémy Dias, Bassirou Diop, qui a rendu l’âme. D’ailleurs, regrette l’avocat, « d’autres personnes détenues sont actuellement mal en point et n’arrivent pas à recevoir le traitement qu’il faut ».



Avec Dakaractu