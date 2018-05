Mort de Fallou Sène : Identifié, le tireur avoue

Selon Libération, l’auteur du coup de feu ayant atteint mortellement l’étudiant Fallou Sène, mardi dernier lors d’affrontements entre pensionnaires de l’Ugb et forces de sécurité, a été identifié. Il s’agit de l’un des gendarmes qui sont intervenus dans l’espace universitaire sur demande du recteur.



Le journal rapporte que le mis en cause a cependant laissé entendre qu’il a agi en légitime défense. Affirmant avoir dégainé son arme «parce qu’ils (lui et ses collègues) étaient pris à partie par des étudiants prêt à en découdre».



Libération signale qu’un gendarme étant impliqué, l’affaire, pilotée par le Parquet de Saint-Louis, devrait revenir à celui de Dakar.



SENEWEB