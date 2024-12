Mort de François MANKABOU en détention: son avocat révèle une piste impliquant un homme politique

C’est Me KABOU qui donne l’information sur sa page Facebook. Selon lui, Francois MANKABOU, du nom de cet ancien garde du corps arrêté en juin 2022 dans un contexte de tensions politiques préélectorale et décédé en juillet 2022 en détention dans un hôpital, a été pisté par un proche d’un responsable de l’ancien régime, des jour avant son arrestation.



“Dans l’affaire François MANKABOU, quelqu’un de très proche d’un homme politique l’a pisté des jours avant son arrestation. Cette même personne a annoncé le décès de Monsieur MANKABOU à ses proches se faisant passer pour un infirmier dans un premier temps et ensuite ambulancier de l’hôpital principal”, a affirmé Me KABOU



Avant d’ajouter: “Nous avons réussi à remonter les appels jusqu’à avoir le numéro de téléphone de la personne. Une plainte a été déposée auprès de la cybercriminalité contre cette dernière, des proches entendus et jusqu’à présent RIEN. Celles et ceux qui parlaient de vidéo, je vous informe que Monsieur François MANKABOU a été très précis dans son descriptif des faits et jusqu’à son lit d’hôpital. On ne joue pas avec la vie des gens. La vie humaine est sacrée”.