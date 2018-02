Mort du pêcheur sénégalais : le Gouvernement mauritanien exprime "ses regrets"

e porte-parole du Gouvernement mauritanien, Mohamed Lemine Ould Cheikh, par ailleurs, ministre de la Culture et de l’Artisanat, a exprimé jeudi à Nouakchott "ses regrets"à la suite de la mort du pêcheur sénégalais, tué le week-end dernier par les gardes-côtes mauritaniens.



"J’exprime mes regrets pour la victime tombée à la suite des circonstances justifiées par l’Etat-major des forces armées dans un communiqué, relatif à cet incident", a-t-il dit, cité par l’agence mauritanienne d’information (AMI, officiel), avant de souligner les démarches prises par l’ambassadeur mauritanien à Dakar, la capitale sénégalaise, pour s’assurer des bonnes conditions dans lesquelles, se trouve la communauté mauritanienne, notamment à Saint-Louis, où des pêcheurs sénégalais de Guet-Ndar, ont vandalisé des commerces appartenant à des Mauritaniens.



"La situation n’est pas aussi tendue comme l’avancent certains", a encore dit le porte-parole du Gouvernement mauritanien, soulignant qu’il s’agit d’incidents tristes mais qui n’affectent pas les relations entre les deux Etats et qui ont été traités avec sagesse.



Régulièrement, le ministre sénégalais de la pêche et de l’économie maritime, Oumar Guèye, conseille aux pêcheurs sénégalais d’éviter les eaux mauritaniennes jusqu’à ce que les deux pays arrivent à trouver un point d’entente pour fixer de nouvelles réglementations.



©Cridem