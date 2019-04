Moundiaye Cissé, Ong 3D : « on ne s’attendait pas à voir des gens qui traînent des casseroles dans le nouveau gouvernement »

Toutefois, Moundiaye Cissé s’est félicité de l’absence de transhumants dans ce nouvel attelage. « Je pense que le Président a pris du recul et a compris que les Sénégalais sont devenus allergiques à ces transhumants ». Et de poursuivre, « on ne peut pas critiquer le Président Macky Sall pendant 6 ans, notamment sur le PSE, qui est son cheval de bataille, et après le rejoindre pour applaudir tout ce qu’il fait ».



Selon Moundiaye Cissé, un pays a besoin d’avoir un pouvoir, d’une opposition et d’une société civile véridique. « La place de la société civile n’est pas dans le gouvernement », a-t-il martelé.



LERAL