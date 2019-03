Moustapha Cissé Lô: « Si Khalifa Sall et Karim Wade faisaient partie de la course, nous allions au second tour… »

« J’avais dit à Macky Sall que sans moi, il ne va jamais gagner à Touba et Dieu m’a donné raison. On l’a laminé dans la ville sainte de Touba. Je réitère mes propos, c’est grâce à moi qu’il a gagné Touba en 2012 et aujourd’hui, s’il a gagné à la cité nouvelle, c’est grâce à moi mais aussi à Abdoulaye Ndour. Et sans nous deux, je pense qu’il allait perdre…« , a fait savoir Moustapha Cissé Lô qui dit n’attendre aucun poste en retour, seulement la nomination de Abdoulaye Ndour.



« En tout cas, avec Abdoulaye Ndour, nous pourrons faire de très belles choses. Et je lance un appel au président de la République pour qu’il puisse nommer Abdoulaye Ndour à un poste stratégique de ministre… Moi je ne lui réclame rien. Je le remercie et le soutien…« , poursuit-il dans rfm.



« Sou Khalifa démone ak Karim Wade, deuxième tour la gnou dieum… (Si Khalifa Sall et Karim Wade faisaient partie de la course (à la présidentielle), nous allions au second tour…« , reconnaîtra Moustapha Cissé Lô, lors de ce meeting de remerciement…



SENEGO