Moustapha Diakhaté sur l'interdiction du voile : " Placer l'ISJA sous délégation spéciale ou retirer son agrément'

Institution Sainte Jeanne d’Arc est une école : l’Article 24 de la Constitution ne lui est pas applicable. L’Institution Sainte Jeanne d’Arc n’est ni une institution ni une communauté religieuse. Ce n’est pas une église encore moins un séminaire comme celui de Ngasobil ou Keur Moussa. L’ISJA est un membre de l’AEFE, un réseau scolaire français présent dans 137 pays, pour l’influence de la France. L’Article 24 de la Constitution ne lui est pas applicable.

C’est une école privée qui dispense le programme de l’école sénégalaise. Elle n’est pas placée sous la tutelle du ministère de l’Intérieur mais du ministère de l’Education nationale. Dans une république, il ne saurait être négociable le respect de la Constitution ou de la loi.

Le Ministre de l’Education, pour faire respecter la loi, dispose de deux leviers : placer l’école sous délégation spéciale ou retirer son agrément. De même, les parents peuvent ester en justice pour excès de pouvoir. Dans cette affaire, il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit ici de défense des droits humains, du respect de la constitution et de la loi et non d’un parti pris confessionnel. l’ISJA comme toute école privée ne peut pas se soustraire de la légalité républicaine.

Vive la République !

Le ministre-conseiller Mouastapha Diakhaté a encore rappelé à l'ordre l'Institution Sainte Jeanne d'Arc sur la question du port du voile. Dans un post sur sa page facebook, il a expliqué que l'Isja ne peut pas se soustraire de la légalité républicaine. Voici l'intégralité de son post.Vive le Sénégal !