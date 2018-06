Mutations sociales : À Saint-Louis, Mansour NDIAYE souligne le rôle de la Femme (vidéo)

« Si cette société doit se reformer et aller vers le bien, ce sera grâce à la femme qui, pendant des siècles, à perpétué les grandes orientations de l’enseignement sénégalais », a déclaré, samedi, Mansour NDIAYE, le président de l’Union pour la Démocratie et la Réforme (UDR) Dooley Yakar et parrain de la première édition de la conférence annuelle des Daaras Siratal Mustaqima (le droit chemin) tenue à Saint-Louis.



« C’est ce grand patrimoine culturel et religieux que nous sommes en train de vivier aujourd’hui à travers à ces femmes de tous les âges qui se regroupent pour apprendre leur religion », a-t-il dit.



En a croire M. NDIAYE, directeur général de l’Union Financière et Mutualiste (Ufm), ces daaras qui vont s’étendre dans la zone sud du pays intègrent dans leur formation « une dimension globale d’activités génératrices de revenus, d’actions sociales et solidaires autour de la société ».



Mansour NDIAYE a rendu un vibrant à feu Abou Mouhamed SAMB qui avait soutenu la création de cette dynamique religieuse et rappelé que les enseignements coraniques autour desquels ces Saint-Louisiennes se retrouvent, « sont les fondements de notre société sénégalaise et l’équilibre de cette Nation ».



►►► La réaction de Mansour NDIAYE et des Femmes