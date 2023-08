Mutée à Dakar : la commissaire Mame Diarra Faye honorée pour son " professionnalisme" et sa " rigueur"

Des citoyens de Saint-Louis ont salué « le professionnalisme » et « la rigueur » de la commissaire Mame Diarra Faye, récemment mutée au commissariat de Bel Air, à Dakar.



Une cérémonie a été organisée en son honneur ce vendredi, après son affectation à Dakar, après quatre ans de service marqués par une période d’intérim au poste de commissaire central.



" Si nous avons tenu à venir à cette cérémonie, c’est pour rendre hommage au professionnalisme et à la rigueur de Mame Diarra Faye", a dit Yam Dièye au nom des travailleurs du quai de pêche de Guet-Ndar. " Durant son passage à Saint-Louis, Mame Diarra a marqué les esprits de par sa capacité à concilier des positions antagoniques », a-t-il relevé. Il a ajouté qu »’elle n’hésitait pas à descendre sur le terrain avec les hommes pour régler des situations difficiles ».



Les propos de Yam Dièye ont été confortés par les autres intervenants, notamment les mareyeuses et les femmes transformatrices. Ces dernières ont loué la capacité d’écoute de Mame Diarra Faye, qui a refroidi plus d’une femme décidée à en découdre avec son antagoniste. »Elle nous a fait comprendre que la loi est là pour tout le monde et qu’il faut la saisir pour régler les conflits », a dit en leur nom Ndèye Dièye.



D’après elle, Mame Diarra Faye leur « a fait comprendre que tout peut se régler dans la médiation et en saisissant les services compétents. Grâce au travail abattu par la police, nous travaillons jusqu’à 3 h du matin pour rentrer chez nous. Auparavant, nous passions la nuit au quai », dit-elle.



Au nom des transporteurs, Khalifa Dia a remercié le commissaire Mame Diarra Faye et salué la franche collaboration entre la police et les transporteurs. L’adjoint au maire en charge du social et des sports, Lamine Ndiaye, a salué le »courage et le sens de la négociation » de Mame Diarra Faye qui « a fait l’unanimité à Saint-Louis ».



Cette cérémonie d’hommage a été marquée par la remise de plusieurs cadeaux à la commissaire Mame Diarra Faye, qui sera remplacée par Binetou Doumbia, ancienne commissaire des HLM, à Dakar.