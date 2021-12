NDAR, la terre de prédilection du "ceebu jën" - vidéo

L’Unesco a inscrit ce mercredi le « ceebu jën » sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Cet art culinaire du Sénégal rejoint ainsi la pizza napolitaine, le kimchi ou la bière belge. On retrouve le ceebu jën, plat à base de riz et de poisson, partout au Sénégal même si Saint-Louis reste sa terre de prédilection. D’ailleurs, l’évocation de « Ceebu Ndar » (Ndar est appellation locale de Saint-Louis) nous ramène au mode de cuisson différencié. Dans les grandes villes, le Ceebu Jën demeure le plat prisé, à la fois, des restaurants huppés et des gargotes. C’est le mets des grandes cérémonies surtout festives.