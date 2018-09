NITDOFF : "Ousmane Sonko est la personne qui peut changer tout ça…"

Après les critiques sur le président Macky Sall, Nitdoff est revenu sur un autre post dans sa page Facebook pour défendre la candidature d'Ousmane Sonko. Voici l'intégralité de son post :



"Yallah soula naré mbougual dey mour sey beute ak sa khel beu do khole dara lou bakh

Lepp loulay dioural ak thiankouté rek si lolou ngey kheur

Donc qu’on insulte sonko ou qu’on l’accuse de tous les maux boumou lén bétt

Ki fénial sén complot beugu dakal sén céddo bi ak pathio bi kokou moss doulén meuneu nekh



Je ne déteste pas la politique mais je déteste la façon dont on la fait ici àu senegal

Ousmane sonko est la personne qui peut changer tout ça puisqu’il n’a pas été former par cette mafia politicienne

Pour le bien de mon pays j’hésite pas de faire don de ma personne



Fermez moi toutes les portes du succé boycottez moi si vous voulez

Mais quand il s’agit de mon pays et de son avenir ma carrière musicale et mon image d’artiste deviennent inexistante

C’est le patriote qui l’emporte"