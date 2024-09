Naufrage d’une pirogue à Mbour : Quatre nouveaux corps repéchés

Quatre nouveaux corps ont été répéchés à la plage de Mbour, dont trois femmes et un homme. Pour rappel, une pirogue partie de Mbour a chaviré aux larges des côtes.



Quatre corps sans vie ont été repêchés hier dimanche (trois hommes et une femme) et quatre rescapés qui sont pris en charge à l’hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Barro de Grand-Mbour.



Plusieurs personnes restent encore introuvables.