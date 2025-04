Navétanes : un calendrier fixé, mais des infrastructures absentes à Saint-Louis

Cependant, dans la ville tricentenaire, l’enthousiasme est freiné par une préoccupation majeure : le manque criant d’infrastructures sportives. Plusieurs responsables de zones et encadreurs s’inquiètent de l'impossibilité de respecter ce calendrier serré, faute de terrains disponibles et adaptés.



Certains n’écartent même pas l’idée d’une suspension de la compétition, le temps de procéder à une réhabilitation sérieuse des infrastructures sportives locales. Une option difficile, mais qui pourrait être salutaire pour garantir la sécurité, la qualité du jeu, et l’engagement communautaire autour de cet événement emblématique.



Les acteurs locaux appellent ainsi les autorités municipales et étatiques à prendre des mesures urgentes pour accompagner ce calendrier, afin que les Navétanes restent un véritable moment de fête, de sport et de cohésion sociale à Saint-Louis.