Ndèye SENE, personnalité de l’année 2017 !

La basketteuse Saint-Louisienne Ndèye SENE a été désignée personnalité de l’année 2017 par Ndarinfo.com.



Quatre fois Reine du Basket au Sénégal, la fille de Santhiaba a su honorer sa ville par sa bravoure et sa combattivité. À l’international, elle a porté haut le drapeau national suscitant la fierté de toute une Nation. Une icône nationale, un modèle d’engagement patriotique et civique que NDARINFO tient à donner en exemple aux futures générations à venir.



Jeune, Ndèye SENE fréquentait le stade Joseph GAYE, « le basket » comme on le surnomme dans cette partie de la Langue de Barbarie, dans un texte ou la pratique du sport pour une fille était encore mal vu.



Faisant preuve d’abnégation et soutenue par ses parents, elle a frayé son chemin et se hisser au sommet. Reconnaissante, elle a reconstruit la maison de sa mère à Goxu Mbacc. Quand la satisfaction et les prières d’une mère sont combinées à la motivation et la rigueur, le succès n’attendra point.



Aujourd’hui, elle rêve d’enseigner sa passion. Elle veut ériger un terrain de Basket à Ngallèle où elle vit. Merci Ndèye, Domou NDAR de luxe, fière Domou NDAR, icône du sport sénégalais, africain et mondial !



NDARINFO.COM