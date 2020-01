Nécrologie : Décès d'El Hadj Ngolo SOW, oncle du professeur Mary Teuw NIANE

Nous apprenons la disparition d'El Hadj Ngolo SOW, oncle du professeur Mary Teuw NIANE, survenu, mercredi. La levée du corps a eu lieu, ce soir à la Grande Mosquée de Dakar Bango et les condoléances sont reçues demain mercredi à la maison du défunt.



"Kaawo" comme le surnommait ses proches est le petit frère de la mère de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur.



" Il m’a formé et éduqué après le décès de mon père lorsque j’avais un an et demi", témoigne l'ancien recteur de l'Université Gaston Berger. " C’est un pilier de la famille qui nous quitte", a-t-il confié.



Toute l'équipe de NdarInfo présente ses vives condoléances au professeur et à toute sa famille