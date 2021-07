Nécrologie : Décès de Mame Diarra Bousso SOURANG, la belle mère de Dethie FALL

L’ensemble des militants et sympathisants du parti républicain pour le progrès ( PRP) a le regret et la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de Mame Diarra Bousso Sourang la belle mère du Président Dethie Fall.

Décès survenu ce matin à l’hôpital régional de St Louis et l’enterrement est prévu demain à 09h à Touba.

Le PRP présente ses sincères condoléances à l’honorable député Dethie Fall et à son épouse Ndeye Rokhaya Diop fille de la défunte.



Que Firdawsi soit sa dernière demeure.

Fait à Dakar le 23 juillet 2021